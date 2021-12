Márcia Castro convida Cortejo Afro e Afrobapho para show nesta sexta

A cantora baiana Márcia Castro se apresenta nesta sexta-feira, 10, às 23h, no Commons Studio Bar, localizado no bairro do Rio Vermelho. Em mais uma do projeto "Noites Anormais", a artista apresentará canções do seu mais recente álbum "Treta" e também lembrará seus grandes sucessos como "Na Menina dos Meus Olhos", "Partículas de Amor" e "Logradouro".

Na ocasião a baiana receberá como convidados o Cortejo Afro e o coletivo Afrobapho que prometem fazer uma noite bastante animada. A abertura da festa fica por conta do DJ Phephz.

Os ingressos custam R$ 15 na lista da Commons através do site e R$ 20 na porta do evento.

