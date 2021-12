Márcia Castro começa nova temporada do Pipoca Moderna

Há ensaios de verão e há ensaios de verão. Verdade seja dita, a maioria esmagadora é mero oba-oba para turistas desavisados e fãs de "mais do mesmo". E há o Pipoca Moderna, da cantora Márcia Castro, que começa neste sábado, 1º, e depois tem mais duas edições, nos dias 8 e 22.

Nadando contra a corrente (só pra exercitar), Márcia, cantora que não se pauta por modinhas e imposições da indústria, propõe uma festa de "música brasileira dançante". "Os repertórios de cada dia são bem diversos entre si, até porque não é o show de Márcia Castro", avisa a cantora. O evento acontece no Clube Fantoches, às 19h, e tem ingressos por R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

A razão disso decorre do fato de que cada ensaio terá um pequeno, porém especialíssimo, elenco de convidados. Neste sábado tem Mariana Aydar, Mariene de Castro e Sandra de Sá.

O dia 8 - provavelmente a noite mais concorrida das três - terá nada menos que Caetano Veloso, Ney Matogrosso e Otto. Fechando a tampa, Baby do Brasil e Karina Buhr dividem o palco com Márcia no dia 22.

"Como anfitriã, eu faço intercessões entre os convidados" , diz Márcia. "Porque cada convidado tem seu repertório solo e em conjunto. E o repertório que eu canto também tem a ver com o deles. Enfim, tentamos fazer uma curadoria para que tenha a ver, não seja uma coisa aleatória", detalha a cantora.

Ainda assim, ela diz que tenta fazer render essas participações ao máximo. "Embora eles tenham um tempo limitado, eu tento puxar o máximo deles. Não é só uma música ou duas para ficar aquele gostinho de quero mais. A gente tenta mantê-los no palco o máximo de tempo", diz, esperta.

No braço

Neste terceiro ano do Pipoca, Márcia lembra que o primeiro foi itinerante e só no ano passado chegou ao lar que ainda o abriga, o tradicional Clube Fantoches. "Hoje eu entendo melhor o conceito do evento e meu papel de anfitriã, coisas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo e demonstrando suas possibilidades", reflete.

"Por exemplo, no ano que vem eu tenho vontade de fazer homenagens a lugares do Brasil: Pará, Recife, etc", pensa.

Tudo isso, claro, depende de muito planejamento, feito ao longo do ano. "Eu costumo dizer que fazemos o Pipoca no braço, mesmo", afirma Márcia.

"Porque não é barato. Acontece muito pela boa vontade dos artistas, especialmente os consagrados. Eles topam de boa vontade, mesmo. É assim: o aspecto financeiro evolui lentamente, o artístico é mais rápido. Mas tem uma equipe com muita vontade de realizar", diz.

Com dois álbuns elogiados na carreira - Pecadinho (2008) e De Pés no Chão (2012) -, Márcia diz que até o fim do ano lança um terceiro. "Lanço depois da Copa. Vai ser um trabalho bem especial, produzido pelo Gui Amabis, um dos grandes produtores da música brasileira contemporânea", conta.

Neste terceiro álbum, Márcia dará vazão a uma faceta artística até agora oculta. "Esse vai ser autoral, bem diferente dos outros, com uma pegada urbana. É a primeira vez que me apresento como compositora", diz.

