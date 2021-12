Márcia Castro comanda Pipoca Moderna nesta quarta

A quarta edição do Pipoca Moderna, projeto comandado por Marcia Castro, vai acontecer nesta quarta-feira, 4, e no dia 27 de fevereiro (sexta), às 21 horas, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho.

Nesta edição, o evento flerta com a música negra, suas influências na música brasileira e na formação da identidade musical nacional. Os convidados desta quarta são Saulo, Elza Soares e Edson Gomes. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada), e estão disponíveis para venda na TicketMix (71 4003-1212).

