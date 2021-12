Márcia Castro apresenta novo show no TCA

A Sala do Coro do Teatro Castro Alves recebe nesta terça-feira, 18, a partir das 20h, "Do Pecadinho à Treta", o novo show da cantora baiana Márcia Castro, que faz referência ao seu primeiro e último álbum lançado.

Com a proposta de misturar canções presentes nos seus quatro álbuns, com a presença de canções como "Na Menina dos Meus Olhos", "De Pés no Chão", "Partículas de Amor" e "Vulgar", o show ainda contará com um momento interativo, onde o público, através de um bate-papo, poderá fazer perguntas a cantora e saber um pouco mais sobre a sua vida e carreira.

Os ingressos que custam entre R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), estão à venda na bilheteria do Teatro, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através da plataforma Ingresso Rápido.

adblock ativo