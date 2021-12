Marchinhas e canções servem de lembranças das Copas

São muitas as músicas - entre oficiais e eleitas espontaneamente pelo público - que já embalaram a seleção brasileira em Copas do Mundo. A cada quatro anos a lista cresce e reforça a ligação entre duas das grandes paixões nacionais.

"A relação entre música, futebol e Copa do Mundo é muito abrangente . Desde a década de 1930 as Copas sempre foram cantadas. Temos inúmeras músicas sobre futebol gravadas como marchinhas de Carnaval", afirma o pesquisador de MPB Luiz Américo Lisboa Junior. Para ele, Ary Barroso é um dos grandes exemplos desta relação entre os dois universos. "Ele era compositor, radialista e locutor esportivo. Foi quem introduziu essa modalidade de entrevistar o jogador na beira do gramado".

O jornalista Reyes de Sá Viana do Castelo, que escreve sobre música e futebol no blog "A Pelada Como Ela É", de O Globo, não acredita que a relação entre os dois assuntos seja mais forte nos anos em que a seleção foi campeã.

"As músicas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 são mais vivas na nossa memória em função do sucesso em campo. Se o Brasil tivesse sido campeão em 1982, na Espanha, Voa Canarinho, do Júnior, estaria nesse panteão. Em 1998, Gilberto Gil lançou uma canção lindíssima chamada Balé da Bola, que não alcançou o status merecido muito por conta da frustração que veio dos gramados de Paris", defende do Castelo.

Novos Baianos

O músico Paulinho Boca de Cantor, que acompanhou todos os títulos do Brasil, acha difícil escolher qual tema mais o marcou. "Sou um privilegiado porque nasci em 1946 e peguei todas as finais do Brasil, inclusive a de 1950. Só tinha 4 anos, mas não tinha como não sentir aquela tristeza que o País estava sentido", conta o integrante do Novos Baianos.

O grupo era tão próximo do futebol que tinha até time e, além de se apresentar nos palcos, também entrava em campo. Em 1973 a banda lançou um disco inteiramente dedicado ao tema, Novos Baianos F. C., e no ano seguinte homenageou a seleção com o frevo afro Reis da Bola.

"Na Copa de 1970, morávamos no hotel onde a seleção ficou hospedada em São Paulo. No quarto vizinho ao nosso estavam os dois pontas esquerdas, Edu e Paulo César Caju, com quem criamos um vínculo muito forte. Na Copa de 1974, fomos visitar os jogadores no Rio de Janeiro e mostramos Os Reis da Bola", conta Paulinho, que logo cantarola a letra: "Esses onze ai / Vêm do jogo de rua / Da bola de meia / É anos e anos de futebol".

Já Ivete Sangalo guarda boas lembranças de Voa Canarinho, Voa, da Copa de 1982, na Espanha, mesmo o Brasil de Júnior e Zico tendo saído derrotado. "Foi a primeira Copa que eu realmente assisti e torci. Meu pai viajou para a Espanha para assistir e eu ficava na televisão grudada, vendo se o achava no estádio, pois estava morrendo de saudade dele", conta a cantora, que animou a seleção pentacampeã em 2002 com o hit Festa.

Verena Paranhos Marchinhas e canções servem de lembranças das Copas

"Eu estava em casa toda pintada de amarelo e verde e os jogadores botando Festa lá. De repente, disseram 'vamos ao aeroporto buscar a seleção'. Uma coisa é você gravar uma música oficial para aquele fim, outra é uma coisinha se transformar em uma febre nacional. Gravei minha música e junto da energia dela veio a Copa. Foi espontâneo", diz Ivete.

Pra Frente Brasil, música do tricampeonato de 1970, marcou a história das Copas para Carlinhos Brown. "Havia essa inocência no futebol, que o jogo nunca perdeu. Tanto a parte comercial do futebol quanto da música cresceram. Eu, enquanto músico e brasileiro, não posso dispersar a minha função, tenho que dar alegria. Como cidadão, tenho que lutar pra que as coisas aconteçam".

Verena Paranhos Marchinhas e canções servem de lembranças das Copas

Além de participar da trilha sonora oficial da Copa do Mundo de 2014 em músicas com Shakira (La La La) e Sérgio Mendes (One Nation), Brown acaba de lançar o disco Vibraaasil Beats Celebration, inteiramente dedicado ao tema.

"Nunca fiz algo tão forte em vibração, é quase uma catarse. Mas é uma opção para o torcedor, do mesmo jeito como fiz a caxirola. Não tem oficialidade, o hit mesmo é escolhido pelo povo, ali na hora, mas não podemos ficar inertes com a colaboração", defende Brown.

Outros representantes da música baiana que estão no CD oficial do mundial deste ano são Claudia Leitte, que canta com Pitbull e Jennifer Lopez We Are One (Ole Ola), e Psirico, com Lepo Lepo. E aí, daqui a quatro anos, de qual música vamos lembrar?

adblock ativo