Marcelo Timbó lança primeiro CD autoral

O cantor Marcelo Timbó vai lançar o primeiro CD autoral da carreira, Seja Bem-Vindo, em uma série de shows nas quintas-feiras de novembro, no Teatro do Sesi, Rio Vermelho. O álbum vai mostrar ao público as influências musicais do cantor e compositor, como a bossa-nova e o jazz. Ele assina oito das onze canções presentes no CD.

Apesar do álbum autoral, Timbó segue no comando da banda Batifun. "O trabalho é diferente do que é apresentado pelo Batifun. Trata-se de um projeto paralelo, já que sigo no comando do grupo, outro filho musical que me dá muitas alegrias", explica Timbó.

As músicas em Seja bem-vindo abordam encontros da vida, as faces do amor e inquietação humana, religião, além de falar sobre meio-ambiente e ecologia.

adblock ativo