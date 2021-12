Marcelo Timbó lança CD autoral e comemora com shows

Marcelo Timbó estava num supermercado quando ouviu pela primeira vez seu nome ser dito como compositor. Estava no caixa passando as compras quando um amigo telefonou: "Sua música está no rádio". Largou tudo e correu para o carro. Não conteve as lágrimas quando ouviu o locutor dizer: "Bela, canção de Marcelo Timbó". "Na sequência, tocou também Qualquer Coisa, de Caetano, e Olha, de Roberto Carlos. Imagina ouvir sua música depois dessas", conta Timbó.

Desde o início deste mês, o público soteropolitano pode conferir as composições de Timbó no Teatro Sesi, no Rio Vermelho. As apresentações acontecem sempre às 20 horas de quinta-feira e têm como foco o repertório autoral do músico, conhecido também por sua atuação no grupo Batifun. No dia 29, o show acontece no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

A temporada comemora o lançamento de seu primeiro CD, intitulado Seja Bem Vindo. O nome do disco é uma homenagem ao sobrinho de Timbó, Vitor, filho de seu irmão gêmeo Alessandro. As canções do CD novo também estão disponíveis para compra no iTunes e na Amazon.

Repertório - No disco, Timbó apresenta diversos estilos musicais, como samba, jazz, blues e baião. "É uma tentativa de mostrar um pouquinho de cada coisa que faço, é como se fosse uma palheta de cores de um pintor", revela o cantor. Das regravações no CD, o destaque fica para Alegre Menina, com letra de Jorge Amado, que ganhou fama na voz de Dorival Caymmi.

Timbó conta que está compondo mais músicas, e que já planeja outro disco. "Tenho um flerte muito grande com versões em inglês de músicas brasileiras, como Wave, de Tom Jobim. Sonho também em cantar Dom de Iludir", confessa.

Versátil - Aos 35 anos, Timbó é mestre em Direito Autoral pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), estreou como ator na peça Os Cafajestes, de Fernando Guerreiro, e agora lança voos mais altos.

Ganhou um papel na série O Canto da Sereia, da Globo: "Fiz o teste para o papel de um repórter e 20 dias depois soube que tinha passado", revela ele, que ainda concorre também ao Prêmio Jabuti com um capítulo do livro Metodologia da Pesquisa em Direito e a Filosofia, coordenado por Rodolfo Pamplona Filho e Nelson Cerqueira.

