Marcelo Quintanilha estreia show com direção de Daniela Mercury

Marcelo Quintanilha, um dos nomes da nova geração do MPB, lançou novo trabalho em homenagem a Cazuza, que em 4 de abril deste ano completaria 60 anos. A primeira apresentação do projeto "Caju" acontece no dia 18 de maio, no Teatro Jorge Amado, em Salvador, com a direção de Daniela Mercury.

No repertório do show, canções como “Blues da Piedade”, “Codinome Beija-Flor” e “Exagerado”, “O Mundo é um Moinho”, de Cartola, e “Vida Louca Vida”, de Lobão e Bernardo Vilhena.

Cunhado e parceiro em músicas de Daniela Mercury, Quintanilha resolveu chamar a cantora para dirigir seu show. “Digo sempre que contar com ela foi a cereja do bolo desse projeto. Já somos parceiros há muito tempo, nos entendemos muito bem, tanto pessoal quanto musicalmente. Então, tenho certeza de que sua experiência e talento darão o toque final de charme, naturalidade e surpresa ao nosso Caju”, conta Marcelo.

