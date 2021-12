Marcelo Jeneci se apresenta no TCA

O cantor paulistano Marcelo Jeneci faz show em Salvador pelo projeto Mais MPB no dia 16 de novembro, no Teatro Castro Alves (TCA). O cantor vai apresentar as novidades do seu novo trabalho, "Feito pra Acabar".

Considerado um dos melhores discos de 2010, segundo a revista Rolling Stone, o álbum de Jeneci reúne 13 faixas autorais, a maioria em parceria com nomes já conhecidos do público, que marcam a primeira safra de composições do paulistano.

A abertura do evento fica por conta da banda baiana O Círculo, que reunirá em seu repertório músicas presentes no álbum "Eu Humano", lançado em 2010 e que reúne 13 faixas, como "Muito Romântico", "Eu Tinha Tanto", Alguém me Disse" e "Rosa Maria", dentre outras.

Os ingressos para as apresentações custam R$ 20 (inteira).

