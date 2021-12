Marcelo Jeneci se apresenta nesta sexta no TCA

Nesta sexta-feira, 16, os fãs baianos do cantor Marcelo Jeneci terão uma razão para cantar em alto e bom som o refrão da canção Felicidade. Às 21 horas, o cantor paulistano sobe ao palco do Teatro Castro Alves para apresentar o show da turnê do disco Feito Pra Acabar. O show conta com a participação especial do cantor Curumin. A noite ainda será aberta ao som da banda baiana O Círculo.

As apresentações são parte do projeto Mais MPB, que já trouxe a Salvador artistas como Tiê e Gaby Amarantos. Esta é a segunda vez que Jeneci vem a Salvador e o cantor se mostra bastante empolgado com o retorno. "O primeiro show que fiz foi no Parque da Cidade. Acho que vai ser bacana ser no teatro. Acho o público baiano bem expressivo, dinâmico, especial. Esta é uma terra muito boa", revela o artista.

No repertório da noite, ele promete as canções do Feito Pra Acabar, como Felicidade, Pense Duas Vezes e Pra Sonhar, além de algumas inéditas. "Vamos tocar uma ou duas, mas são surpresa", afirma Jeneci, que já está se preparando para o lançamento do segundo disco, previsto para abril do ano que vem.

No sábado, Jeneci se apresenta em Vitória da Conquista, na Arena Miraflores, às 20 horas, com show de abertura de Benjamin.

Criação - O músico revela que a inspiração para compor aparece nas mais diversas situações. "Componho na estrada, entre uma viagem e outra, às vezes pego o violão e toco. No quarto do hotel em que estou hospedado e na passagem de som dos shows também".

Para ele, o mais importante é trabalhar incansavelmente até que a canção fique pronta. "O trabalho braçal é fundamental. É preciso um mix de inspiração com suor para desenvolver a ideia, que vem num clique. E insistir depois, até dar conta de transformar essa ideia numa música".

