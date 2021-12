Marcelo Jeneci lança novo álbum em Salvador

Marcelo Jeneci vem a Salvador apresentar o seu novo álbum, "De Graça", no dia 27 de novembro, às 21 horas. O show será na Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, e contará com um repertório de 13 músicas do novo álbum, além de sucessos como "Felicidade" e "Pra Sonhar". Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O músico paulista estará acompanhado por Laura Lavieri (voz), Regis Damasceno (baixo e violões), Ricardo Prado (guitarra e teclado), Richard Ribeiro (bateria) e Estevan Sinkovitz (guitarra e teclado).



O evento faz parte do projeto Natura Musical.

adblock ativo