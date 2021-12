Marcelo Jeneci lança álbum De Graça em show no Pelourinho

Marcelo Jeneci está de volta a Salvador para o lançamento do seu segundo álbum, De Graça (2014). O show acontece nesta quinta-feira, 27, às 21h, no Pelourinho, e o cantor vai apresentar quase todas as 13 faixas do CD, além de outras do primeiro trabalho, Feito Pra Acabar (2010). Os ingressos custam R$ 20.

Jeneci tem um carinho especial pela cidade, lugar onde ele diz ter feito um dos shows mais emocionantes da carreira - no Parque da Cidade, em junho de 2012, o primeiro aqui. "Essa fartura toda que existe na Bahia, em todos os sentidos, acaba aparecendo na empolgação da galera, no astral, no bom humor, na festa, que ganha uma força um pouco maior", relembra.

Todas as vezes em que Marcelo tocou aqui, o público lotou os espaços e respondeu à altura. Para o músico, sua popularidade na estigmatizada terra do axé não surpreende. "Eu nunca senti dessa maneira, tem tantas coisas da Bahia que já são mundialmente conhecidas e bem recebidas por muita gente. O axé é mais uma delas".

Jeneci promete um momento especial durante o reencontro com os soteropolitanos, que tem ainda a participação de Laura Lavieri (voz), Regis Damasceno (baixo e violões), Ricardo Prado (guitarra e teclado), Richard Ribeiro (bateria) e Estevan Sinkovitz (guitarra e teclado).

Simplicidade

O título do novo trabalho do cantor paulista é repleto de significados, quase como uma ode à simplicidade. Seguindo o mote de que "o melhor da vida é de graça", Jeneci aparece mais maduro e à vontade para cantar letras quase autobiográficas.

"Quanto mais velho, mais tempo de aprender outros assuntos, sensações, gostos, dores, alegrias, resolver medo, resolver vaidade, ter força. Então têm umas coisas mais maduras, mais explícitas e menos tímidasA vida é meio pra isso, pra gente ir avançando", reflete.

O CD tem músicas mais elaboradas, com alguns efeitos psicodélicos, sem deixar o pop de lado. Na turnê do De Graça, o show é todo amarrado com projeções sincronizadas com os momentos das músicas. Para ele, todas as letras são especiais.

"Depende da situação. Feito pra Acabar é uma música que, às vezes, cantando no show, me pega bastante. É bacana ver os casais todos se interessando por Pra Sonhar, diz.

Ecos da música

A consolidação do sucesso de Marcelo Jeneci se reflete no aumento do público em relação à turnê do disco anterior. "É bacana ver que a música está ecoando em muita gente. E é por isso que faço música, pra que tenha verdade suficiente pra durar no tempo, mais do que o tempo de divulgação daquele disco, entre uma música e outra trabalhada", analisa.

Ele acaba de voltar também de uma viagem internacional, indicado ao Grammy Latino desse ano na categoria melhor álbum de MPB, em Las Vegas, nos Estados Unidos. "Achei legal ter Salvador e o Grammy quase que na mesma semana, pra mostrar que meu trabalho também está sendo bem recebido pela crítica especializada", diz.

