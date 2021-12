Marcelo Falcão passa mal e banda é obrigada a remarcar shows

O líder da banda O Rappa, Marcelo Falcão, sofreu uma indisposição na tarde de quinta-feira, 17, obrigando o grupo a remarcar as datas dos shows que seriam realizados neste fim de semana no Espírito Santo e Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela banda nesta sexta-feira, 18.

De acordo com a nota publicada, o vocalista recebeu orientações médicas para ficar de repouso nos próximos dias. Ele já passa bem e se encontra em recuperação.

A banda informou que os ingressos adquiridos para os shows adiados ainda são válidos para as novas datas. Porém, quem optar pelo reembolso, deve solicitar o cancelamento do bilhete nos pontos de venda.

Confira abaixo a nota na íntegra:

Salve família do som!

Por orientações médicas, nosso vocalista Marcelo Falcão, deverá ficar em repouso nos próximos dias, por isso, as apresentações desta sexta e sábado, dias 18 e 19 de agosto terão de ser remarcadas. Falcão, que teve uma indisposição na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, passa bem e já se encontra em plena recuperação.

Os ingressos já adquiridos para estes shows serão válidos para as novas datas, que serão as seguintes:

27 de agosto na área Verde do Álvares Cabral em Vitória (ES)

08 de setembro na Quadra da Grande Rio em Duque de Caxias (RJ)

As pessoas que desejarem o reembolso do valor da compra, deverão solicitar o cancelamento do ingresso nos pontos de venda. Quem adquiriu o ingresso online deve entrar em contato com a guicheweb.com.br (Duque de Caxias) e blueticket.com.br (Vitória) através de seus canais de atendimento.

O Rappa agradece a compreensão e o carinho de todos.

adblock ativo