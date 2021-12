O cantor Marcelo Falcão se apresenta em Salvador em 13 de abril com sua turnê solo. Intitulado de "Viver", o show será apresentado no Wet'n Wild, às 21h. A banda Maneva e o cantor Hungria também compõem a grade de atrações.

No repertório estarão presentes os atuais hits do cantor "Viver" e "Diz aí", além das canções "Eu Quero Ver o Mar" e "Só Por Você". Os interessados podem adquirir os ingressos, que custam a partir de R$ 50 e estão disponíveis na loja Salvador Tickets (Shopping da Bahia) e nos Balcões do Pida.

Confira o clipe "Viver":

Da Redação | Foto: Divulgação Marcelo Falcão apresenta sua turnê solo em Salvador

