Marcelo D2 promete show histórico em Salvador

O cantor Marcelo D2 vai voltar a Salvador com a formação original do Planet Hem no sábado, 1º, no Wet´n Wild. "Só posso dizer que amamos essa terra onde temos vários amigos e parceiros, e nosso aviso para os baianos é o seguinte: Planet Hemp tá chegando na área pra um show único, memorável e na pressão! Simbora, Salvador: família Hemp tem que mostrar a cara!", falou.

O Planet Hemp vai se apresentar com Marcelo D2 (cantor), BNegão (vocal), Black Alien (vocal), Rafael Crespo (guitarra), Formigão (baixo) e Pedrinho (bateria). "Convocamos a equipe antiga, selecionamos as melhores músicas, vídeos irados e tudo numa pressão que só quem viu pode entender", explicou D2.

