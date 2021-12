Marcelo D2 e MV Bill apresentam novos discos em Salvador

Dois nomes da música apresentam seus novos discos no sábado, 03 de maio, em Salvador. Marcelo D2 e o rapper MV Bill vão dividir o palco no Bahia Café Hall. D2 está na estrada depois do lançamento do disco "Nada Pode Me Parar" e percorre diversas cidades da América do Sul, América do Norte, África e Europa. Na passagem na capital baiana, ele promete cantar canções do novo disco, além de sucessos de sua carreira solo e do Planet Hemp.

Já MV Bill traz as músicas do novo disco, que foi gravado entre o final de 2012 e o primeiro trimestre de 2013. As nove faixas de "Monstrão" apresentam a produção de jovens DJs de várias partes do Brasil, que fizeram um trabalho supervisionado pelo rapper.

O show de D2 e MV Bill acontece às 22 horas. As entradas serão vendidos nos balcões de ingressos dos shoppings de Salvador. O primeiro lote será vendido por R$ 40 (meia) a pista e R$ 80 a àrea VIP. A classificação é 16 anos.

