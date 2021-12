Marcelo D2 e Emicida são confirmados como atrações do VMB

Os rappers Emicida e Marcelo D2 irão se apresentar no Video Music Brasil, festa de premiação musical promovida pela MTV Brasil que acontece no dia 20 de setembro, em São Paulo.

Os músicos se juntam a Racionais MC's, Projota, ConeCrewDiretoria, Bonde do Rolê e Karina Buhr no line-up do evento.

Neste ano, a Bahia está sendo representada no VMB pelas bandas Cascadura, Vivendo do Ócio e Agridoce, além dos cantores Lucas Santtana e Gal Costa.

A banda Vivendo do Ócio concorre na categoria melhor música, com "Nolstalgia", e como melhor disco, com o trabalho "O Pensamento É Um Imã". O projeto Agridoce, de Pitty em parceria com Martin, recebeu cinco indicações e pode levar os prêmios de melhor hit do ano, melhor banda, melhor capa e melhor disco e artista do ano. Já a banda Cascadura concorre na categoria melhor disco do ano, com o CD Aleluia.

