Marcelo Camelo e Mallu Magalhães anunciam turnê

Envolta em mistério, a Banda do Mar - projeto que envolve os artistas Marcelo Camelo e Mallu Magalhães - anunciou o lançamento de seu primeiro disco para agosto, seguido de uma turnê pelo Brasil durante os meses de outubro e novembro.

Anunciada em maio deste ano, a banda, que conta ainda com o baterista português Fred Ferreira, não é o primeiro projeto que envolve o casal formado pela cantora com o ex-vocalista do Los Hermanos. A parceria teve início em 2008, com o dueto na música "Janta", faixa do disco "Sou", primeiro trabalho solo de Marcelo Camelo.

Três anos depois, Mallu lançava "Pitanga", terceiro álbum de sua carreira e primeiro produzido pelo atual marido. O anúncio da Banda do Mar, colocado na página do Facebook da produtora Agência de Música, não dá mais pistas sobre o disco ou os locais em que o trio se apresentará.

