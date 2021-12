Marcela Bellas se apresenta nesta quinta no Velho Espanha

A cantora e compositora baiana Marcela Bellas se apresenta nesta quinta-feira, 16, a partir das 19h, no Bar Velho Espanha, nos Barris. No repertório, a artista promete uma verdadeira mistura de ritmos, com pop, MPB e música eletrônica.

Grandes sucessos que marcaram sua carreira – como "Me leve", "Por outro lado" e "Acorda" – também serão interpretadas na ocasião. O evento adota a prática do pague quanto puder, dando oportunidade para todos os públicos curtirem muita música boa.

