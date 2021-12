Marcela Bellas recebe Emicida no Domingo no TCA

A cantora baiana Macela Bellas é a próxima atração do projeto Domingo no TCA do dia 4 de novembro, às 11h, na sala principal do Teatro Castro Alves. Ela vai apresentar o show "Achei Music". O rapper paulista Emicida é o convidado especial da cantora.

No repertório, Marcela Bellas vai lembrar canções dos álbuns Será que caetano vai gostar, de 2009, e Undergrude e Mim - Cohen e Marcela, ambos de 2010, além de releituras de músicas brasileiras.

Os ingressos custam R$ 1 e são vendidos no mesmo dia do show, 4 de novembro, a partir das 9 horas, com acesso imediato do público.

