"Amor que não presta, no fim da festa, é lixo no cesto"..., é nesse clima de Almodóvar que Marcela Bellas lança o seu terceiro clipe oficial, com a música Bar de Bira. O audiovisual, dirigido por Marcelo Ritter, poderá ser visto a partir de depois na próxima segunda-feira, 6, no site da Natura Musical e no canal da cantora no YouTube. E no dia 11 de julho (sábado), às 20h, no Teatro Gregório de Mattos, Marcela fará um show em comemoração ao lançamento do clipe e encerramento de projeto do Natura Musical.

Conheça outros trabalhos da artista:





Da Redação Marcela Bellas lança novo clipe

adblock ativo