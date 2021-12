Marcela Bellas é a próxima atração do Música no Parque

A cantora e compositora baiana Marcela Bellas vai se apresentar na edição do dia 19 do projeto dominical Música no Parque, às 11h, no Parque da Cidade. No show gratuito, Bellas estará acompanhada de Ricardo Hardmann (bateria), Gabriel Domingues (guitarra) e Larriri Vasconcelos (baixo).

Marcela Bellas vai mostrar um repertório variado, composto de canções autorais, parcerias e releituras, que incluem "Mais Que Nada", de Jorge Ben, "Bloco do Prazer", de Moraes Moreira e Fausto Nilo, "Tantinho", de Carlinhos Brown, e "Telúrica", de Baby Consuelo, dentre outras.

Marcella Belas lançou o primeiro disco em 2009, que recebeu o título "Será que Caetano Vai Gostar?". Em 2010, lançou dois trabalhos: Undergrude, feito com os baianos Jorge Papapá e Helson Hart, e MIM – Cohen & Marcela, este feito com o paulistano Daniel Cohen.

adblock ativo