Maratona de shows do Rock Concha começa nesta sexta

O festival Rock Concha acontece desta vez em novo espaço. Devido às obras na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, este ano a festa será realizada no Bahia Café Hall, na avenida Paralela, nesta sexta-feira, 22, e sábado, 23, às 21h, e domingo, 24, às 16h.

A novidade para este ano é a ampliação da grade musical, com apresentações de três artistas em cada dia do evento.

O Rock Concha acontece desde os anos 1980 e traz nomes da música local e nacional, com a proposta de uma grade eclética e diferenciada.

Neste ano, passarão pelo palco do evento artistas como O Teatro Mágico, Scracho e Scambo, na sexta; Raimundos, Detonautas e Vivendo do Ócio, no sábado; e a cantora baiana Pitty, CPM 22 e Canto dos Malditos na Terra do Nunca, no domingo.

Os ingressos estão no segundo lote, por R$ 40, nos balcões de venda da Ticketmix (veja os pontos de venda no site da empresa).

Banda O Teatro Mágico fará show nesta sexta-feira (Foto: Divulgação)

No sábado, os Raimundos subirão no palco da Bahia Café Hall (Foto: Divulgação)

