Manuela Rodrigues lança "Se a Canção Mudasse Tudo"

Se alguém aí ainda tinha dúvidas, o novo álbum de Manuela Rodrigues, Se a Canção Mudasse Tudo, chegou para esclarecer de uma vez por todas: a moça é um dos maiores talentos baianos das últimas décadas, ponto.

Lançado pela Natura Musical (via Fazcultura), o terceiro disco da cantora é um primor e uma proeza: contando com cinco produtores diferentes em 14 faixas, é de uma unidade estética impressionante - ainda que nenhuma faixa se pareça com a outra.

"Confesso que tive um pouco de insegurança por não ter ficado na mão de um produtor só", admite Manuela.

"Mas tive um cuidado especial com a unidade. Agora acho que tem uma unidade maravilhosa na sonoridade como um todo. Gostei também da arte, das fotos, de como conduzimos tudo. Fiquei feliz", felicita-se a cantora.

Ela conta que, a partir de certa altura, a obra meio que ganha vida própria: "Como eu era o ponto de intercessão, eu olhava onde uma (faixa) ligava a outra, mas chega uma hora que a obra toma corpo próprio, e aí não tem mais como controlar. Era o caminho que tinha que ser, aí eu relaxei", diz.

Produzido por André T, Tadeu Mascarenhas, Gustavo Di Dalva, Luciano Salvador Bahia e João Milet Meirelles (que também assina as fotos do encarte e divulgação), Se a Canção Mudasse Tudo faz aquilo que toda boa obra de arte faz: reflete o estado de alma da artista, suas inquietações, suas dúvidas, vontades e dores.

"Acho que meu segundo disco (Uma Outra Qualquer Por Aí, 2011) era meio autobiográfico, mas, na verdade, nem era isso. Era mais as coisas que eu observava", afirma.

"Esse agora eu acho que tem mais de mim, meus desejos, coisas por que passei, como família, filho, amor. Tem sim uma sensação de casa, do seu lugar no mundo, de revalorizar suas relações de amizade e família", observa a cantora, que se tornou mãe no processo de criação e gravação do álbum.

Das 14 faixas, 11 são de sua autoria - três delas em parceria: Desejo e Batuque (com Lara Belov), Ôxe, ôxe, ôxe! (com Álvaro Lemos) e Nenhum Homem é uma Ilha (com João Cavalcanti, da elogiada banda carioca Casuarina).

Há ainda composições de Ronei Jorge (Risos, um amálgama eletroacústico que conjuga os timbres eletrônicos de André T com cordas em arranjo de Jorge Solovera), Rômulo Fróes e Clima (Vai que eu Desembeste) e até Gilberto Gil (a espetacular releitura de Extra II - O Rock do Segurança).

Todas as outras oito faixas são da própria Manuela. Logo na primeira, a roqueira Lista (reprisada no fim do disco, desta vez em arranjo eletrônico de João Milet Meirelles), Manuela confirma estar em um novo momento da vida: "Outros meios, outros amigos / Cruzar famílias e filhos / frequentar outros lugares / evitar as portas dos bares".

"Todas as mudanças vieram com canções junto. O título (do disco) tem relação com isso", afirma a artista.

E foi de Ventre, faixa em que canta especificamente sobre sua gravidez, que "nasceu" o título: "Se a canção mudasse tudo / pois deixa os males todos na TV / Cresça sob o olhar / do amor de dois / e se abre um novo mundo pra você", canta, inspiradíssima, ao piano elétrico.

Mas Manuela não brilha sozinha. Ao lado dela há uma senhora equipe de produtores, músicos e arranjadores de primeira linha, como Júlio Caldas e Juninho Costa (guitarras), Nicolas Krassik (violino em Qualquer Porto), Joathan Nascimento (trumpete), Marcelo Brasil (bateria), Hugo Sanbone (trombone), Du Txai (violão), Cicinho de Assis (acordeom), entre outros.

Além desses, há dois duetos, com os cariocas João Cavalcanti na já citada Nenhum Homem é uma Ilha e Silvia Machete, na bela Amor de Carne e Osso.

Com Machete, showwoman com quem Manuela já fez show em Salvador há alguns anos, ela vê muitas afinidades: "Eu sou fã dela. E tem um link entre a gente, a coisa do humor, de não se preocupar em se enquadrar. Ela é bem irreverente. Desde aquele dia, ficamos amigas", conclui.

