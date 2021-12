Manu Gavassi: "É uma delícia gravar e cantar"

Manu Gavassi, 21 anos, iniciou na carreira artística como cantora, fazendo covers de astros teens internacionais, como Justin Bieber e Taylor Swift, e postando as performances em seu canal no You Tube. A partir daí, lançou o CD Manu Gavassi e não parou mais. Na TV, seu primeiro trabalho foi na série Julie e os Fantasmas (Band), em 2011. Mais algumas participações e chegou ao primeiro papel em novelas.



Na trama de Em Família (Globo), ela vive Paula, uma cantora apaixonada por Leto (Ronny Kriwat), que herdou do pai, Laerte (Gabriel Braga Nunes), o amor pela flauta. O contexto musical da personagem faz com que Manu se sinta totalmente à vontade em cena. Na entrevista a seguir, a jovem ainda revela que a paixão pela música anda lado a lado com a arte de interpretar e não esconde a empolgação em relação ao seu novo álbum, Clichê Adolescente.

Em Família é a sua primeira novela. Como é fazer uma trama do horário nobre?

É uma experiência e tanto. Posso garantir que tenho aprendido muito com todas as cenas que gravo.

Você procurou referências para compor a personagem?

Na verdade, não. Ela é muito próxima do meu universo e isso facilitou tudo e me deu mais segurança.

O que há de parecido entre a Paulinha e a Manu?

O fato de as duas cantarem. Amo cantar! E é uma delícia poder gravar as cenas e cantar, juntar em ummesmo trabalho duas paixões da minha vida.

O que tem achado do ambiente das gravações?

É tudo completamente novo para mim. Aproveito cada segundo no ar para aprender ao máximo com os colegas de elenco, pessoas que podem me ensinar muito. Cada dia é uma novidade, uma descoberta, e estou adorando.

Tem ideia de qual será seu maior desafio na novela?

Acho que ainda não sei (risos). Estou descobrindo tudo com a galera que assiste à novela. Tudo ainda é um mistério para mim.

Você já tinha acompanhado alguma novela do Manoel Carlos (autor de Em Família)?

Claro! A cena que mais me lembro é a da novela Laços de Família (2000, na Globo) com a Carolina Dieckmann raspando a cabeça. Nossa, foi demais. Quando soube que entraria na novela dele, senti até um frio na barriga. O Maneco é um autor que toda atriz gostaria de trabalhar. As histórias dele são marcantes.

O que o público pode esperar do romance entre Paulinha e Leto na novela?

Ainda não sabemos... o Ronny é um querido, um ator incrível. Tem sido maravilhoso dividir as cenas com ele, que é uma pessoa muito fácil de trabalhar.

Como foi a experiência de gravar cenas da novela no Morro do Vidigal (comunidade do Rio de Janeiro)?

Maravilhoso! Fui em uma festa lá depois de gravarmos a cena da festa na novela.

O que te dá mais prazer: cantar ou atuar?

Tudo é arte e me deixa feliz. Não tem porque escolher somente um.

A música acabou adiando a sua carreira de atriz, os projetos com a dramaturgia?

Sim, sempre fiz aulas (de interpretação) e testes a vida toda. Parei quando assinei com a gravadora e me dediquei à música.

