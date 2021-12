As artistas Manu Gavassi e Glória Groove lançaram nesta sexta-feira, 21, a música e o clipe de "Deve ser horrível dormir sem mim".

Com 10 minutos, o clipe mostra a diretora Malu Gavatti, personagem criada e interpretada por Manu, ensinando a fórmula para fazer um clipe pop perfeito.

A produção também conta com participação de Chay Suede, ex-namorado de Manu, e Laura Neiva, atual esposa do ator. Eles interpretam, no clipe, o "Boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida" e a "Produtora extremamente linda com um laço no cabelo", de acordo com a ficha técnica da obra.

O roteiro e a direção são assinados por Manu Gavassi, que trouxe diversas referências do TikTok, da série da Prime Vídeo "Fleabag" e da participação da artista no "Big Brother Brasil 2020".

Veja 'Deve ser horrível dormir sem mim':

Da Redação Manu Gavassi e Gloria Groove lançam clipe de 'Deve ser horrível dormir sem mim'

