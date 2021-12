Mametto homenageia Gilberto Gil no Vira Verão

Comemorando 70 anos em 2012, Gilberto Gil é o homenageado da banda Mametto no projeto Vira Verão desta quinta-feira, 29, no Padaria Bar. A partir das 22h, a vocalista Ana sobe ao palco para um tributo com repertório repleto de músicas consagradas de Gil como "Esotérico", "Toda Menina Baiana" e "Palco".

O projeto Vira Verão está em seu segundo ano e, em 2012, homenageia personalidades e artistas que completam 70 ou 100 anos - o tributo já foi dedicado a artistas como Clara Nunes, Caetano Veloso e Jorge Amado.

O show desta quinta marca também a estreia de "Bem Baiana", nova música de trabalho da Mametto.

adblock ativo