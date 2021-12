Mametto homenageia Caetano Veloso

O projeto Vira Verão da banda Mametto vai homenagear Caetano Veloso na edição desta quinta-feira, 15, no Padaria Bar. No repertório, canções como Milagres do Povo, composta por Caetano em homenagem a Jorge Amado. Além disso, a Mametto também vai cantar as autorais Nanaê Nana Naiana, Tudo Vira Som e Estrela Cintilante, dentre outras.

O convidados da noite serão os cantores Adelmo Casé, vocalista da Negra Cor, e Joelma Silva.

