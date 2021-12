Mametto grava DVD em homenagem a Dorival Caymmi

O show Mametto Canta Dorival Caymmi, da banda Mametto, vai virar um DVD. A gravação será quinta-feira, 20, às 19h, no Espaço Cultural Barroquinha. Os ingressos custam R$ 40 (inteira). No repertório, canções que exaltam o mar e a Bahia, como "Vatapá", "Só Louco", "Samba da Minha Terra", "É doce morrer no mar", entre outras.

Em formato intimista, o show conta com a interpretação marcante de Ana Mametto e com arranjos assinados por Yacoce Simões que assume também o piano e é diretor musical do espetáculo. No palco, eles contam ainda com os músicos Luciano Calazans, no baixo acústico, e Robinson Cunha, na bateria.

