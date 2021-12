Mametto faz participação na Confraria da Música

A confraria da Música, onde os cantores e compositores apresentam canções autorais e releituras de grandes nomes da música nacional e internacional vão receber a cantora Ana Mametto, da banda Mametto, nesta terça-feira, 22 de janeiro.

No evento, que começa às 21h e acontece no Pra Começar, na Pituba, Ana vai apresentar sua nova canção de trabalho "Bem Baiana". O público também vai poder conferir o lançamento do CD e DVD do projeto de Alex Góes, Alvinho Pinho, Eva Cavalcante e Rafa Chaves.

A entrada é gratuita até às 21h, depois desse horário o valor da entrada será de R$15 para mulheres e R$20 para homens. Para mais informações e reservas: 3345-6450

adblock ativo