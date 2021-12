Mametto convida Daniela Mercury para baile

A cantora Daniela Mercury faz participação esta semana na San Sebastian. A Rainha do Axé é a convidada da banda Mametto no Baile da Mametto, que acontece nesta quinta-feira, 8, com ingressos a R$ 30. Os DJs Thai Biazi e Ober animam o antes e depois da apresentação, a partir das 23 horas.

Na sexta, acontece mais uma edição da festa Samba Com Champagne, encabeçada pela banda Samba Maria, e sábado é a vez da DJ Miss Cady estrear na pista da San Sebastian, na segunda Blessed do ano.

