Mallu Magalhães e Marcelo Camelo formam banda

O casal Mallu Magalhães e Marcelo Camelo, ex-Los Hermanos, vão gravar um álbum e percorrer o País no segundo semestre com uma banda formado pelos dois, a Banda do Mar, que ainda tem o guitarrista Fred Ferreira. O anúncio foi feito pela cantora nesta terça-feira, 6, no perfil dela do Facebook.

"Hoje posso contar o que tenho guardado com euforia. Nos juntamos e fizemos a Banda do Mar. O álbum com nossas composições sai no segundo semestre, seguido da turnê. Agora preciso aguentar até lá!", escreveu.

Nas redes sociais, os fãs gostaram da novidade. "E assim começou a história da segunda maior banda deste país. A primeira sempre será Los Hermanos.", escreveu Diego Sanva. Outros querem saber as datas das turnês para já garantir o ingresso das apresentações.

