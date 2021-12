Mais três atrações são confirmadas no Salvador Fest

Após confirmar a participação do cantor Wesley Safadão, a organização do Salvador Fest anunciou mais três atrações: Ivete Sangalo, Leo Santana e Solange Almeida.

A maior festa de camisa colorida já tem data definida. Será no dia 24 de setembro, no Parque de Exposições, em Salvador, a partir das 12h. Os ingressos estão nos valores entre R$ 40 e R$ 220.

As entradas estão disponíveis na loja da Salvador Tickets no 2° piso do shopping da Bahia e em todos os balcões de ingressos.

