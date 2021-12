Mais de 1.600 homens vão fazer a segurança do Salvador Fest

O evento Salvador Fest que acontece neste domingo, 14, no Parque de Exposições, vai contar com mais de 1.600 homens na segurança da festa. Serão 800 homens das polícias Civil e Militar, além de mais 800 seguranças particulares de empresas especializadas com registro na Polícia Federal.

A festa ainda vai contar com uma delegacia especial para registro de ocorrências, um comando de operações montado com efetivo especial para a festa, o Batalhão de Choque, Batalhão de Guarda, a 15ª CIPM/Itapuã, posto do juizado de menores e corpo de bombeiros.

O Salvador Fest começa as 12h e no palco principal vão se apresentar Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Psirico, Parangolé, Saulo Fernandes, Harmonia do Samba, Belo, Pablo e Sorriso Maroto.

adblock ativo