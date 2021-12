Maglore faz show neste sábado no Rio Vermelho

A banda baiana Maglore apresenta sucessos do álbum Veroz neste sábado, 23, às 23h, na casa de shows Portela Café, localizada no Rio Vermelho, em Salvador. O grupo promete embalar o público ao som de músicas como Todos os Amores São Iguais, Às vezes um clichê e Demodê, além de apresentar ao público algumas novidades do disco em fase de produção.

Os ingressos podem ser comprados a R$20 caso esteja com nome na lista, que pode ser incluído no site www.portelacafe.com.br, e R$25 na bilheteria do evento.

Para abrir a apresentação da Maglore, Dieguito Reis - baterista da banda Vivendo do Ócio - assume as picups em playlist diversificada. No palco, o indie rock da banda 'Gepetto' também anima a casa.

Formada há três anos, a Maglore mistura rock e MPB com influências do pop britânico. O grupo é composto por Teago Oliveira (voz e guitarras), Léo Brandão (teclado e guitarras), Nery Leal (baixo) e Igor Andrade (bateria). A apresentação da Maglore conta ainda com participações especiais: Fox, da banda Suinga, Giovanni, da Velotroz e Pietro Leal, da Pirigulino Babilake marcarão presença animada e cheia de novidades no show.

adblock ativo