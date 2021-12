Magary, Suinga e Pablo Moraes animam Baile do Flow neste sábado

Os cantores Magary Lord e Pablo Moraes e a banda Suinga vão agitar o bairro do Comércio na primeira edição de 2018 do Flow Festival, que une a experiência da arte e do design com a alegria do carnaval. A festa acontece neste sábado, 27, a partir das 15h, no Trapiche Barnabé.

Além dos grandes sucessos de Carnaval, o Baile do Flow oferece para o público o serviço gratuito de maquiagem carnavalesca, com cores vibrantes e pó de estrela biodegradável, para entrar ainda mais no clima da folia.

Os ingressos custam R$ 40 e estarão à venda no local.

