Magary Lord reúne amigas em show especial

As cantoras Ana Mametto, Carla Cristina, Carla Visi, Gilmelândia, Márcia Freire, Márcia Short e Nara Costa são as convidadas do cantor Magary Lord nesta quinta-feira, 14, em show especial no Botequim São Jorge, no Rio Vermelho.

O show marca o início do Bailinho do Magary Lord & Amigas, que pretende reunir parcerias musicais em cima do palco. O show começa às 21h e o couvert artístico custa R$ 30.

