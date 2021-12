Magary Lord leva multidão ao pôr do sol no Mercado do Peixe

Para saudar o Ano Novo e curtir o primeiro pôr do sol de 2013, os fãs do black semba tiveram uma boa opção musical no final da tarde desta terça-feira, 1º. Além do já tradicional show de Daniela Mercury, que anima o Farol da Barra há 13 anos, o "yeba yeba" de Magary Lord reuniu milhares de pessoas ao Mercado do Peixe, no Rio Vermelho.

O protagonista da noite subiu ao palco com seu gingado característico e cantou dois clássicos da MBP com Ludmillah Anjos, entre eles "É preciso saber viver". Apesar da expectativa de um show completo, a cantora teve apenas uma participação com seu vozeirão marcante, conhecido nacionalmente por meio do programa The Voice Brasil.

Magary tocou os sucessos que o transformaram na revelação de 2012 e ainda teve tempo para tietar a banda formada por seus filhos, Kalinde Maiara, de 10 anos, Júnior Lord, 15 anos, e Francine Morena, de 13, além dos seus sobrinhos.

O cantor aproveitou o show para lançar uma enquete ao público, sobre a utilização do Mercado para os seus ensaios de verão. Pela reação dos fãs, parece que novidades vêm por aí.

Em 2012, o Mercado do Peixe ganhou destaque como um ótimo espaço para shows gratuitos. A cantora Juliana Ribeiro, por exemplo, realiza o projeto Amarelo-Verão, com apresentações aos sábados, que segue até o dia 5.

No Ano Novo, mais uma vez o samba tomou conta do local, com os shows de Toti Gira, Lindete Souza, Gal do Beco e Nelson Rufino, além dos grupos Fora da Mídia, Movimento e Sangue Brasileiro.

