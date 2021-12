Magary Lord lança seu terceiro disco, Inventando Moda

Ele reinou no Carnaval: além de eleito como artista revelação, sua composição Circulou foi escolhida como melhor música. Com o seu black semba, contagiou o público baiano e, agora, tem a pretensão de conquistar o Brasil e, quem sabe, o mundo. Magary Lord lança hoje em todo País, pela Universal Music, o álbum Inventando Moda.

Elogiado no meio artístico por nomes como Caetano Veloso e Luiz Caldas, ele tem suas composições gravadas por diversos artistas - estão presentes, por exemplo, nos novos álbuns de Ivete Sangalo (a canção-título Real Fantasia) e Cidade Negra (Don't Wait), além de Seu Jorge.

"Eu quero ocupar um espaço que está em aberto, não só como artista destaque e música do Carnaval, mas como música pro mundo, a gente quer o mundo, a gente é muito mais que Carnaval, a gente é teatro, é arena, é tudo", exclama o cantor.

Inventando Moda é o terceiro álbum do artista e primeiro lançado por uma gravadora. São 16 canções, dentre elas algumas já conhecidas, como Inventando Moda - que dá nome ao disco e tem no refrão a voz de Kalinde Mayara, filha de dez anos do cantor -,Joelho e Circulou, além da nova música de trabalho, Tum Ba Tá, que faz referência ao som dos atabaques, dentre outras.

A novidade são as participações de Elba Ramalho, na canção Anarriê do Semba, Preta Gil, em Aperitivo, e Saulo Fernandes, no reggae Don't Wait. "É gratificante pra mim, que tenho um trabalho que já tem 10 anos, uma carreira como cantor, trazendo esse trabalho nas costas de maneira independente, ter esse reconhecimento hoje, não só do público, como de outros artistas. É um sonho realizado", conta sobre os elogios.

Liberdade de expressão - A música de Magary Lord não se encaixa no axé music, como o próprio afirma. Seu ritmo é o black semba, uma criação sua, que mistura a black music com o semba de Angola, além de ter influências do kuduro e chula. Axé ou não, essa mistura deu muito certo e o som é considerado, por muitos, uma renovação da música baiana.

"A diferença do que venho fazendo é a nova mensagem, a nova linguagem (percussiva). Eu costumo dizer que Magary é estilo de vida, é um estilo único, da gente, meu, do que eu faço, do que eu escrevo, do que eu trago na minha música e na minha verdade. Resgato a dança, o movimento, a expressão corporal, essa coisa de cada um poder dançar do seu jeito... A minha música traz o diferencial da liberdade de expressão", explica.

Essa expressão vem, principalmente, da ligação do artista com o teatro de rua, além do seu envolvimento com trilhas sonoras de peças como o espetáculo Cordel do Pega Pra Capá, tendo também viajado para fora do País com uma companhia de teatro e dança. "Como eu já tive oportunidade de participar de um grupo tocando fora, viajando em alguns países, minha vontade é de voltar agora, com meu trabalho", completa, se mostrando ambicioso.

Novidades - Para o verão de 2013, Magary prepara ensaios na cidade, durante todo o mês de dezembro, em diferentes locais. Ele também adiantou que, para os shows, pretende trazer os artistas que participaram do álbum.

Outra novidade é uma festa que está sendo elaborada com Jau, a Festa dos Black. No carnaval, o cantor puxa dois trios independentes e arrasta a pipoca, participa de camarotes e de carnavais fora da Bahia, dentre outras novidades não confirmadas.

A nova música de trabalho é Tum Ba Tá, com clipe já lançado. Em breve o clipe da canção Mudança será gravado, com a participação do ator Luiz Miranda. "Queremos investir nessa coisa de clipe, de audiovisual", explica. Para o público, o artista deixa o recado: "Hoje o que prevalece é ser livre, pra dançar, pra sorrir e pra ser feliz. Estou trazendo isso nesse novo disco".

