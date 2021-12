Magary Lord faz show neste domingo no Cabula

O cantor Magary Lord vai se apresentar neste domingo, 23, às 17 horas, no bairro do Cabula. O evento encerra o projeto Boca de Brasa-Ano3, que promoveu oito shows em bairros de Salvador.

Além de Magary, o evento também contará com shows do Grupo Som na Praça e dos convidados Marcela Bellas, Enio e Dom Chicla. A abertura da festa terá a apresentação do grupo infantil Filó Brincante.

Os shows acontecem em um palco móvel em um caminhão estacionado na Praça Manoel Clemente Ferreira, na Estrada das Barreiras, em frente ao Conselho de Moradores do Conjunto ACM e a Escola Municipal do Cabula I.

