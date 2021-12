Magary Lord e Rafael Pondé animam Baile do Bier neste domingo

O Festival Biergarten realiza uma edição especial neste domingo, 14, no Trapiche Barnabé, no Comércio, em Salvador. O Baile do Bier será animado pelos shows de Magary Lord, Rafael Pondé, Bailinho do Faustão e Dj Secretinho.

Os ingressos para o Baile do Bier custam R$ 40 (3º lote) e podem ser adquiridos através do site do Sympla ou na bilheteria do evento.

O Baile do Bier comercializa mais de 20 rótulos de cervejas artesanais e, nesta edição, vai oferecer gratuitamente o serviço de maquiagem carnavalesca.

