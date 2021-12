Magary Lord comanda festa Feijão Amado D´Lícia

O cantor Magary Lord é a grande atração da segunda edição do Feijão Amado D´Lícia, que acontece neste domingo, das 13h às 19h, no Restaurante Amado (Av. Contorno). Os ingressos para a festa custam R$ 140 (masculino) e R$ 120 (feminino) e podem ser comprados até na hora do evento, nas Lojas Ellus (Shoppings Barra, Iguatemi, Salvador Shopping), no Restaurante Amado e na Licia Fabio Produções (Praça Tupinambás, n. 2, Comércio).

Destaque do verão passado, Magary vai animar o público com o Black Semba e canções como "Inventando Moda", "Groove do Tambor" e "Circulou", considerada a música do Carnaval 2012 na voz de Saulo Fernandes. Além disso, vai antecipar o que está preparando para o Carnaval. A banda de axé Praiana também vai participar da festa.

O chef do restaurante Amado, Edinho Engel, um dos organizadores do evento ao lado de Lícia Fábio, prepara uma típica feijoada carioca para os convidados, que ainda terão à disposição petiscos, acarajés e abarás. A bebida inclui cerveja Itaipava Premium, whisky, vodca, energético, refrigerante e água. Tudo está incluído no ingresso da festa.

