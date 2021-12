Magary Lord abre programação do ‘Puxada de Verão’ em Praia do Forte

Nesta sexta, 28, tem início o projeto Puxada de Verão, que, até o final de março, terá diversas apresnetações culturais gratuitas em Praia do Forte. O festival começa com Magary Lord, às 20h, no Projeto Tamar. No sábado, quem se apresenta é a banda Negra Cor, no mesmo espaço.

O Puxada de Verão será oficialmente aberto na Praça da Alegria, às 18h, com a apresentações da Berimbalada, do grupo Capoeira Esporão, do Professor Macaco, e da Puxada de Rede do Grupo Capoeira. O projeto é uma idealização da Trevo Produções, em parceria com a Associação Comercial e Turística da Praia do Forte (Turisforte) e a Associação São Francisco de Assis de Pescadores e Moradores da Praia do Forte (ASFAPMDA). Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mata de São João e do Projeto Tamar.

Hoje ainda terá shows da cantora Diana Marinho, às 20h30, no Las Margaritas, e do Grupo Bruma, no It’s Rock & Sport, a partir das 20h. Para semana que vem, já estão confirmados o show da cantora americana Michaela Harrison, no sábado, 7, no Projeto Tamar, e o evento anual Vem Capoeirar, festival que reúne centenas de capoeiristas de diversos lugares do Brasil e do mundo, de sexta, 6, a domingo, 8.

Neste sábado ainda haverá show da banda ToInCasa, no Coreto da Praça da Alegria, às 21h. Rede Sonora se apresenta às 20h30 na Casa da Nati; Better Together toca às 20h no palco Rádio Globo FM, na Cervejaria Port Royale; e Bruna Barreto sobe ao palco do Las Margaritas, às 21h.

