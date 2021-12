No próximo domingo, 20, o cantor Magary Lord faz um show gratuito no Parque da Cidade, no Itaigara. O evento, que será em comemoração ao Dia da Consciência Negra, terá início às 11h.

A festa, que marca também o pré-lançamento do novo álbum do artista, intitulado 'Chama o Brasil pra dançar' vai contar com participação de convidados como Gerônimo, Skanibais e Cortejo Afro.

Na programação, o público vai poder desfrutar de atividades artísticas e esportivas, apresentações de grupos de capoeira e dança, feiras de literatura, moda, gastronomia, além de um mix de produtos e acessórios da cultura afro-brasileira.

Da Redação Magary faz show gratuito no dia da Consciência Negra

