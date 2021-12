Maestro russo Maxim Vengerov se apresenta com o Neojiba

Orgulho baiano, os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) recebem nesta quarta-feira, 4, para um concerto com seu principal corpo orquestral, um dos maiores músicos eruditos do mundo: o violinista e maestro russo Maxim Vengerov.

No palco do Teatro Castro Alves, Vengerov atuará com a Orquestra Juvenil da Bahia tanto como solista, na peça Concerto para Violino e Orquestra em Ré maior op. 35 (Piotr Tchaikovsky), quanto como regente, na Sinfonia Fantástica: Episódio da Vida de um Artista op. 14, de Hector Berlioz.

Nesta última, o concerto passa a ser regido pelo diretor da Osba (Orquestra Sinfônica da Bahia), Carlos Prazeres. "Recebi este convite que fiquei muito feliz em aceitar, porque nunca estive em Salvador. Já fui ao Rio de Janeiro e São Paulo, então está sendo maravilhoso", felicitou-se o músico, por telefone. "Já tive um ótimo ensaio com eles e estou realmente ansioso pelo concerto", acrescentou.

A peça de Berlioz, compositor romântico do século 19, parece ser uma de suas preferidas: "Esta peça foi escrita por Berlioz ainda jovem, é uma peça única, criada pós-sinfonias de Beethoven, então ele veio com um novo estilo de escrita", conta.

"Há uma história que é toda contada pela música, portanto é uma peça dedicada à vida de um jovem artista - que, aliás, era bem louco e apaixonado. É uma sinfonia sobre paixão, esperança e tudo pelo qual este rapaz passa na vida", diz.

Música e comida

O encontro de Vengerov com os jovens do Neojiba não é por acaso. Nascido em 1974 em Novosibirsk, capital da Sibéria Ocidental, o russo foi ele mesmo um garoto que viu na música sua porta de saída da vida meio sem perspectivas que ele levaria na Sibéria, ainda sob a vigência da União Soviética.

Menino-prodígio, começou no violino aos quatro anos. Aos oito, já tinha cancha de profissional. Aos 12, já percorria a Europa dando concertos e participando de gravações. Hoje, aos 40, é referência mundial.

Ciente de que os jovens são o futuro da música clássica, Vengerov fundou, em 2006, o instituto Musicians of Tomorrow, que faz em Israel, onde já morou por três anos, mais ou menos a mesma coisa que o Neojiba faz na Bahia. "Sim, eu iniciei este programa que hoje é muito bem sucedido, formando jovens muito talentosos, quase todos de famílias pobres, então nós lhes damos uma chance de fazer música", confirma. "Eu sempre achei que a música tem o poder de curar, de salvar as vidas de muitas crianças e lhes dar esperança no futuro", afirma Vengerov.

Questionado sobre a dificuldade de gerar interesse pela música de concerto nos jovens, Vengerov fez uma ótima comparação: "Hoje temos tanta música, boa e não tão boa. No futuro, teremos que ser mais seletivos sobre o que estamos ouvindo. É como comida: hoje estamos mais conscientes sobre o que é boa comida e comida não tão boa. Assim, a cultura gastronômica cresceu enormemente nos últimos 20 anos. A mesma coisa tem que acontecer na música", diz.

"Nós gostamos de fast food. Eu já comi, as crianças adoram. Mas em algum momento nós descobrimos que o que é realmente bom para nossos estômagos nem sempre é o mais popular. Na música é a mesma coisa", conclui, sábio.

adblock ativo