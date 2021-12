Maestro Cícero Alves apresenta espetáculo "Inesquecível Encontro" no TCA

O espetáculo 'Inesquecível Encontro', do Maestro Cícero Alves, será apresentado no próximo dia 8, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O concerto terá início às 20h.

No repertório, o músico apresenta canções de Tom Jobim, como 'Corcovado', 'Garota de Ipanema', 'Wave' e outros sucessos. O show passeia pela Bossa Nova, MPB, trazendo ainda temas de cinema, com destaque para a trilha do filme 'Dança com Lobos', vencedor de sete estatuetas do Oscar.

Cerca de 180 figurantes fazem parte do espetáculo, composto por 60 músicos instrumentistas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba), além de 120 cantores. O evento conta com as participações do maestro Carlos Veiga Filho e da maestrina Catharina Gonzaga.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 30 e R$ 120 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs Barra e Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

