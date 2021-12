Madonna Louise Ciccone, ou simplesmente Madonna, completa 54 anos nesta quinta-feira (16). Ao longo da carreira, a artista expandiu suas atividades para além da música e se arriscou também no cinema, atuando em 19 filmes e dirigindo dois.



Como atriz, Madonna participou de Corpo em Evidência (1993), Olhos de Serpente (1993), Evita (1997), Sobrou Pra Você (2000), entre outros filmes. Como diretora, não foi tão bem sucedida com seus dois filmes: Sujos e Sábios e W.E., que não passaram despercebidos pela crítica.



Ainda arrastando multidões de fãs com a atual turnê MDNA, que estourou na Europa, e lançando novos clipes, como Turn Up The Radio e Girl Gone Wild, Madonna continua mantendo o título de rainha do pop e sendo protagonista de inúmeras polêmicas e conquistas recordes de sucesso e dinheiro, mesmo com o surgimento de divas mais jovens, como Lady Gaga, Beyoncé e Katy Perry.

