Luz do velho Dorival dá o tom à premiação no TCA

Muita emoção e um clima de homenagem marcaram a entrega dos troféus do Prêmio Caymmi de Música. A cerimônia, para convidados, lotou a sala principal do Teatro Castro Alves na noite desta quinta-feira, 30.

Tendo como mestre de cerimônias o ator Jackson Costa, o evento encerrou as comemorações pelo centenário do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, celebrado em 2014. Nesta quinta, Caymmi completaria 101 anos se vivo estivesse.

O prêmio foi dividido em três categorias (Show, Música e Videoclipe), em um total de 21 troféus distribuídos.

O veterano instrumentista e compositor Tuzé de Abreu levou o prêmio de Melhor Show, faturando ainda o destaque de Direção Musical, a cargo de Mateus Dantas.

A melhor canção foi Odisseia Baiana, de Filipe Lorenzo, enquanto Noite Cinza, Dia Anil, do grupo Casa Verde, foi escolhido o melhor tema instrumental.

Entre os clipes, saiu-se melhor A Filha de Calmon, de Mamá Soares & Coletivo di Tambor, que também ganhou o prêmio de Direção, assinada por Max Gaggiano.

Em cerca de duas horas de duração, a cerimônia, dirigida por Andrezão Simões, esteve focada na figura do homenageado. Fosse no telão ao fundo do palco ou nas canções interpretadas pelos artistas e performances apresentadas, a atmosfera era toda do velho Dorival.

Filho

O ponto alto desta celebração foi a presença do filho mais velho de Caymmi, Dori. Ao violão, ele abriu a performance com a pungente O Bem do Mar.

Na sequência, mostrou um arranjo especial para o clássico Você Já Foi à Bahia?, confessando que a intenção foi pregar um peça na mãe, Stella (também já falecida), uma vez que, segundo o filho gozador, ela "destestava" o arranjo. A plateia caiu na gargalhada.

Antes, falou a sério: "Meu velho estaria fazendo hoje 101 anos. Dá uma saudade terrível".

Outros que passaram pelo palco interpretando pérolas de Caymmi foram Jussara Silveira, Virgínia Rodriges, Margareth Menezes, Fábio Cascadura, ao lado de Gerônimo, Lazzo Matumbi, Banda de Boca, Deo Carvalho & Ninfa, Ganhadeiras de Itapuã, Marcos Lobo, Júlia Tazie, Matildes Charles, Stomp e Cláudia Cunha.

Cláudia integrou a comissão julgadora do Prêmio Caymmi de Música, ao lado de Luciano Bahia, Luciano Matos, Luisão Pereira e Ronei Jorge.

"Este evento me traz emoções de diferentes momentos da minha trajetória", disse Cláudia Cunha, que também saiu-se vencedora do antigo Troféu Caymmi.

O prêmio ficou sete anos desativado. Os criadores, Marilda Santana e Tuca Moraes, que não estão mais à frente, apareceram no telão e ganharam um troféu especial.

Também no telão, falaram de Caymmi nomes como Gilberto Gil e Maria Bethânia. A produção está sob responsabilidade da Via Press Comunicação e Eventos.

