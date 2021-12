Luv Box une moda, música e cultura neste sábado na Pituba

Música eletrônica, moda, arte e cultura estarão reunidos na estreia do evento "Luv Box" que acontecerá neste sábado, 18, a partir das 15h no novo espaço da cidade, "A Casa 478", localizada no bairro da Pituba.

O evento que visa unificar as artes, contará com exposições, bazar e um super time de DJ's baianos como Diego Thaens, Eduardo Sampaio, Matheus Silveira e o paulistano Giancarlo Granito.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla pelos valores de R$ 20 e R$ 30.

