Lulu Santos volta a Salvador com a turnê "Toca + Lulu"

Lulu Santos e sua guitarra voltam a Salvador para a apresentação da sua turnê "Toca + Lulu". O show acontece no Bahia Café Hall, no dia 6 de dezembro, a partir das 23 horas. O ingresso tem três valores: R$ 55 (pista); R$ 80 (área vip) e R$ 120 (camarote).

Essa turnê é a extensão da "Toca Lulu", que ganhou o nome de um box do cantor que foi lançado, em 2012, com 55 sucessos de sua carreira. Entre os hits do repertório estão, "Tempos Modernos", " A cura", "Como uma onda" e "Adivinha o que?".

